Marco Palestra l’esterno che ha incantato la Serie A | Juventus e Inter sul classe 2005

Marco Palestra, giovane terzino destro del 2005, ha attirato l’attenzione della Serie A grazie alle sue prestazioni con l’Atalanta e il Cagliari. Juventus e Inter monitorano con interesse il suo sviluppo, considerando il talento promettente che potrebbe presto affermarsi ai livelli più elevati del calcio italiano.

Juventus e Inter seguono da vicino Marco Palestra, terzino destro dell’ Atalanta attualmente in prestito al Cagliari. Le trattative si sono intensificate nelle ultime settimane, ma per le due eterne rivali non sarà un’operazione facile in vista del mercato di gennaio. Palestra sotto i riflettori: caratteristiche, valore e strategia Atalanta. Marco Palestra, esterno ventenne di Buccinasco, è nel mirino di diverse squadre italiane per le sue eccellenti caratteristiche tecniche. Il giocatore si contraddistingue per un’ottima struttura fisica (186 cm e 80 kg), velocità e imprevedibilità in fase offensiva, insieme a una buona attenzione difensiva. Stilejuventus.com Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capitolo Nazionale, presto una chiamata da Gattuso per Palestra? Tutte le novità in merito - Capitolo Nazionale, il CT Gennaro Gattuso ha seguito Marco Palestra e altri nuovi volti del calcio! cagliarinews24.com

Danese su Palestra: «Ha ampi margini di miglioramento. Vi spiego perché è così forte» - Michele Danese ha parlato dell’esterno in prestito al Cagliari protagonista di un’ottima prima parte di stagione Marco Palestra continua a far parlare di sé a suon di prestazioni. cagliarinews24.com

Si fanno diversi nomi: da Brooke Norton-Cuffy e Idrissa Touré al sogno complicato Marco Palestra. Intanto, però, Tuttosport risolve tutti i dubbi in merito alla cifra che il club potrà spendere a gennaio: sul mercato potranno essere messi 25 milioni di euro - facebook.com facebook

Ieri sera non è passata inosservata la presenza a Bergamo di uno scout dell' #Inter: fari puntati dei nerazzurri su Marco #Palestra, classe 2005 di proprietà dell'Atalanta. @ilgiornale x.com

