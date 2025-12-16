marco eugenio di giandomenico nuovo direttore artistico e scientifico della fondazione maria cristina carlini

Marco Eugenio Di Giandomenico è stato nominato nuovo direttore artistico e scientifico della Fondazione Maria Cristina Carlini ETS di Milano, portando la sua esperienza nel campo dell’arte e della critica per guidare le attività culturali e scientifiche della istituzione.

Il critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico è il nuovo direttore artistico e scientifico della Fondazione Maria Cristina Carlini ETS di Milano. Il suo importante apporto è una visione di Fondazione aperta, inclusiva e internazionale, forte della sua esperienza in Italia e all’estero. “Ho. Milanotoday.it

