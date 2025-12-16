A partire dal 1° gennaio, Marco D’Ilario assumerà il ruolo di Country Manager per l’Italia di Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo. Questa nomina segna un nuovo capitolo nella strategia di espansione e rafforzamento della presenza di Emirates nel mercato italiano.

© Lettera43.it - Marco D’Ilario country manager di Emirates per l’Italia

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, ha annunciato che a partire dal primo gennaio Marco D’Ilario ricoprirà il ruolo di Country Manager per l’ Italia. Riporterà direttamente a Flavio Ghiringhelli, Vice President Commercial Operations South and Central Europe di Emirates. Chi è Marco D’Ilario. D’Ilario vanta oltre 25 anni di incarichi dirigenziali in mercati e settori internazionali chiave quali aviazione, logistica, tecnologia e hospitality. Per quanto riguarda il trasporto aereo, ha ricoperto ruoli esecutivi di primo piano in Alitalia (oggi ITA Airways), tra cui quello di VP Sales per l’Italia. Lettera43.it

