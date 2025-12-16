Marco D’Ilario country manager di Emirates per l’Italia
A partire dal 1° gennaio, Marco D’Ilario assumerà il ruolo di Country Manager per l’Italia di Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo. Questa nomina segna un nuovo capitolo nella strategia di espansione e rafforzamento della presenza di Emirates nel mercato italiano.
Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, ha annunciato che a partire dal primo gennaio Marco D’Ilario ricoprirà il ruolo di Country Manager per l’ Italia. Riporterà direttamente a Flavio Ghiringhelli, Vice President Commercial Operations South and Central Europe di Emirates. Chi è Marco D’Ilario. D’Ilario vanta oltre 25 anni di incarichi dirigenziali in mercati e settori internazionali chiave quali aviazione, logistica, tecnologia e hospitality. Per quanto riguarda il trasporto aereo, ha ricoperto ruoli esecutivi di primo piano in Alitalia (oggi ITA Airways), tra cui quello di VP Sales per l’Italia. Lettera43.it
Poltrone, un ex Alitalia è il nuovo Country Manager di Emirates: arriva Marco D'ilario a guidare le operazione italiane - Grazie alla sua esperienza nella leadership aziendale a livello globale, Marco D’ilario guiderà la crescita e lo sviluppo strategico della compagnia ... affaritaliani.it
Emirates: Marco D’Ilario è il nuovo country manager per l’Italia - Marco D'Ilario è il nuovo country manager di Emirates per l'Italia, che assumerà ufficialmente l'incarico dal 1° gennaio 2026. travelquotidiano.com
