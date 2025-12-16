Marco Amore, scrittore e poeta di Frasso Telesino, ha vinto la XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella categoria “Giovani Talenti”. La cerimonia di premiazione si svolgerà oggi, 16 dicembre 2025, alle ore 17, riconoscendo il suo talento emergente nel panorama culturale.

© Anteprima24.it - Marco Amore premiato con il Premio Laurentum per le Arti – Giovani Talenti XXXIX edizione

Tempo di lettura: 3 minuti Con grande soddisfazione rendiamo noto che Marco Amore, scrittore e poeta originario di Frasso Telesino (BN), si è aggiudicato la XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti, nella sezione “Giovani Talenti” che riceverà oggi, 16 dicembre 2025, alle ore 17.00, presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, Roma. Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che incorona un artista capace di portare la propria voce dal territorio sannita a un pubblico nazionale e internazionale: poesie di Amore sono infatti già state tradotte in spagnolo-colombiano, inglese, cinese e rumeno, a testimonianza della forza comunicativa e dell’universalità del suo linguaggio poetico. Anteprima24.it

