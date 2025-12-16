Marciapiedi devastati nessuna manutenzione

Nel quartiere Stadio di Civitanova, alcuni marciapiedi appaiono gravemente danneggiati e trascurati, con evidenti segni di abbandono e mancata manutenzione. Le condizioni delle pavimentazioni lungo viale Vittorio Veneto e via Vodice sollevano preoccupazioni per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

© Ilrestodelcarlino.it - Marciapiedi devastati, nessuna manutenzione Sembrano usciti da un bombardamento alcuni marciapiedi del quartiere Stadio, in particolare lungo viale Vittorio Veneto e lungo via Vodice a Civitanova. Una situazione che in qualche caso è stata provocata dall'usura del tempo, perché in alcuni tratti le manutenzioni comunali non si vedono da anni. In altri casi la responsabilità è stata dei mezzi pesanti, che per eseguire lavori di cantiere sono transitati sul percorso pedonale dissestandone la pavimentazione. Il problema comunque è che nessuno interviene per riparare ai danni, e per ora sembra non siano all'orizzonte progetti per rattoppare i marciapiedi.