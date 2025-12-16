Marattin e la legge di bilancio | Tempo e risorse sprecati Il governo tagli le aliquote

Luigi Marattin, economista, deputato e fondatore del Partito Liberaldemocratico, critica l’attuale legge di bilancio, definendola un'occasione sprecata di tempo e risorse. Sottolinea l’importanza di ridurre le aliquote fiscali e si interroga sul ruolo dei populisti nel panorama politico, lasciando spazio a riflessioni sulle priorità dell’attuale governo.

"Ma dove sono finiti i populisti?". Quasi li invoca Luigi Marattin (nella foto), 46 anni, economista, deputato e fondatore del Partito Liberaldemocratico. Il motivo è l’ennesima corsa in Parlamento per approvare la Manovra. Marattin, il governo assicura che l’esercizio provvisorio verrà scongiurato. "Ma a che prezzo? Sono passati due mesi dall’approvazione del governo e anche stavolta uno dei due rami del Parlamento - in questo caso Camera - non lavorerà sulla legge e dovrà approvarla a scatola chiusa pur perdendo tempo a lavorarci. Non è uno spreco?". Lei che propone? "Una Camera unica, che lavori unitariamente sulle leggi". Quotidiano.net

Marattin: sulla manovra di bilancio, chi è timone della 'nave Italia' non sa dove condurla

