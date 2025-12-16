Manutenzioni straordinarie | giovedì sul Ponte Darwin si viaggia a una sola corsia
Giovedì 18 dicembre, dalle 10:00 alle 15:00, e possibilmente venerdì 19, si svolgeranno lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione del Ponte Darwin. Durante l'intervento, il traffico sarà limitato a una sola corsia, con possibili ripercussioni sulla viabilità.
Giovedì 18 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 15:00, con eventuale spostamento a venerdì 19 in caso di condizioni meteorologiche avverse, verrà effettuato un intervento manutentivo nella pavimentazione di cavalcavia Darwin. L'intervento riguarda la corsia centrale che corre in direzione Nord verso. Padovaoggi.it
