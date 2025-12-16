Mantova è già partito il ciclo di Francesco Modesto | domenica l’esordio con l’Empoli

Mantova, 16 dicembre 2025 – Al Mantova è iniziata subito l'era di Francesco Modesto. Il quarantatreenne tecnico calabrese, sul quale la società del presidente Filippo Piccoli ha scelto di puntare dopo la decisione di esonerare Davide Possanzini, ha infatti diretto il suo primo allenamento al Sinergy Center nella mattina di martedì 16 dicembre. Il nuovo allenatore biancorosso ha ora a disposizione alcuni giorni per arrivare a plasmare in modo competitivo la compagine virgiliana in vista del match che domenica porterà al "Martelli" l'Empoli per la partita che segnerà l'esordio ufficiale di Modesto sulla panchina del Mantova alla quale era già stato avvicinato più volte in passato (in particolare ai tempi della serie C, quando nel 2020 ci fu un autentico ballottaggio tra lui ed Emanuele Troise, che, alla fine, risultò il prescelto).

