Manovraemendamento depositato a Senato

È stato depositato al Senato l'emendamento del governo alla Manovra, che prevede misure per un totale di 3,5 miliardi di euro. L'annuncio è stato fatto ieri dal ministro dell'Economia Giorgetti, segnando un passo importante nell'iter legislativo e nelle strategie di bilancio del governo.

12.25 E' giunto al Senato l'emendamento del governo alla Manovra, con misure per 3,5mld, annunciato ieri dal ministro dell'Economia Giorgetti. L'emendamento contiene vari interventi, dalle Zes-Zone economiche speciali alla transizione tecnologica delle imprese, dalla previdenza complementare agli iperammortamenti,fino agli stanziamenti per il Ponte sullo stretto. Viene introdotto anche un articolo con disposizioni in materia di rimodulazioni del Pnrr. Servizitelevideo.rai.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra, emendamento di FDI contro i tagli a Rai e TV locali - Fratelli d’Italia – con un subemendamento a firma della senatrice Vita Maria Nocco – ha depositato una proposta di modifica in commissione al S ... msn.com

