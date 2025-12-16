Manovra780 mln Ponte spostati sul 2033

Una modifica agli stanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina ha spostato 780 milioni di euro al 2033. La manovra prevede aggiornamenti nelle risorse destinate all'opera, con l'obiettivo di rivedere le tempistiche e le modalità di realizzazione del progetto. Ecco i dettagli sulle novità introdotte e le implicazioni per il futuro dell'infrastruttura.

16.50 Manovra, 780 mln Ponte spostati sul 2033 Arriva una modifica agli stanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina. L'emendamento del governo alla Manovra prevede di spostare 780 milioni al 2033 La modifica, si legge nella relazione tecnica,"rifinanzia" gli stanziamenti relativi al Ponte "prevedendo un incremento delle risorse nell'anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate". L'approdo in Aula al Senato della Manovra è fissato per il 22 dicembre, il voto si terrà martedì 23 dicembre. Servizitelevideo.rai.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Manovra: 780 mln di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati al 2033 - Arriva una modifica allo stanziamento pluriennale per il Ponte sullo Stretto, stabilito con la manovra per il 2024. msn.com

