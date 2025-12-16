Manovra stretta su pensioni anticipate

La Manovra introduce nuove restrizioni sulle pensioni anticipate, modificando i requisiti attuali. In particolare, viene adottata una doppia stretta che riguarda coloro che possono andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi. Queste misure mirano a riformare il sistema previdenziale, influenzando le tempistiche di uscita dal mondo del lavoro per molti cittadini.

17.20 Doppia stretta sulle pensioni anticipate, quelle che consentono al momento di andare in pensione con 42 anni e 10 mesi di contributi. Con l'emendamento alla Manovra presentato dal governo a partire dal 2032 aumenta la 'finestra mobile' che si deve attendere prima di ricevere la pensione, che sale dai 3 mesi ora previsti, a 4 mesi nel 2032 e poi progressivamente a 5 mesi nell'anno successivo e a 6 mesi dal 2034. Stretta anche sul riscatto della laurea breve. Si prevede inoltre il silenzioassenso per i neo assunti sul Tfr. Servizitelevideo.rai.it

