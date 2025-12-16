La manovra proposta dal governo ha suscitato diverse reazioni, con attenzione particolare alle priorità di spesa. In questo contesto, si analizza l'andamento della spesa pubblica negli ultimi anni sotto il governo Meloni, evidenziando le scelte di allocazione di risorse e le possibili implicazioni per il paese.

Roma, 16 dic. (askanews) – “Quando hanno presentato questa manovra siamo andati a vedere l’andamento della spesa pubblica in questi anni di governo Meloni. Che cosa scende? La spesa per la sanità pubblica, per la scuola pubblica, per la casa, la politica industriale, nonostante il calo di 34 mesi quasi consecutivi di produzione industriale. Che cosa sale? Unicamente la spesa militare perché hanno accettato, a testa bassa, una richiesta del presidente americano Trump, irrealistica e sbagliata, di portare la spesa militare al 5% del Pil”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una conferenza stampa al Nazareno. Ildenaro.it

Meloni Bugie i tagli alla Sanità, raggiungiamo invece il più alto investimento mai previsto

Video Meloni Bugie i tagli alla Sanità, raggiungiamo invece il più alto investimento mai previsto Video Meloni Bugie i tagli alla Sanità, raggiungiamo invece il più alto investimento mai previsto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

**Manovra: Schlein, 'a rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari'** - "Questa è una manovra che taglia sui servizi pubblici essenziali, sanità, scuola e trasporti. lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra, Schlein: taglia spesa sociale e aumenta quella delle armi - 'Quando hanno presentato questa manovra siamo andati a vedere l'andamento della spesa pubblica in questi anni di ... notizie.tiscali.it