Manovra Schlein | La spesa pubblica scende su scuola e sanità sale solo sulle armi – Il video

In un'intervista, Schlein critica la manovra del Governo Meloni, evidenziando un calo della spesa pubblica su scuola, sanità, ricerca e politiche industriali, mentre aumenta solo quella sulle armi. La dichiarazione si basa sui dati relativi agli ultimi anni, durante i quali la produzione industriale ha registrato un calo prolungato.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "In questi anni con il Governo Meloni la spesa pubblica sul Pil è scesa su scuola, sanità, ricerca casa e politiche industriale nonostante 34 mesi di calo della produzione industriale. Unica spesa che salirà sul Pil è la spesa militare, avendo accettato a testa bassa la richiesta di Trump del 5%. Dovevano fare come Sanchez in Spagna, dicendo no" così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della conferenza di presentazione della proposta di legge sull'estensione delle tutele dei liberi professionisti e dell'equo compenso. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manovra, Schlein La spesa pubblica scende su scuola e sanità, sale solo sulle armi Manovra, Schlein: "La spesa pubblica scende su scuola e sanità, sale solo sulle armi" - "In questi anni con il Governo Meloni la spesa pubblica sul Pil è scesa su scuola, sanità, ricerca casa e politiche industriale nonostante 34 mesi di calo della produzione industriale. ilgiornale.it

