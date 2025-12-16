Manovra | Schlein ' a rischio lo Stato sociale aumentano solo spese militari' **

La nuova manovra finanziaria solleva critiche per i tagli ai servizi pubblici fondamentali come sanità, scuola e trasporti, mentre si registrano aumenti nelle spese militari. La leader di un partito politico mette in guardia sul rischio di compromettere lo Stato sociale, evidenziando le conseguenze di questa strategia economica.

Roma, 16 dic (Adnkronos) - "Questa è una manovra che taglia sui servizi pubblici essenziali, sanità, scuola e trasporti. L'unica spesa che salirà sul Pil nei prossimi anni è quella militare, per avere accettato a testa bassa la richiesta di Trump, irrealistica e sbagliata, di portarla al 5% del Pil. Dovevano fare come la Spagna di Sanchez e dire di no, dire che si salvano così l'economia e il welfare italiani, perchè con quell'impegno rischiamo di mettere fine allo Stato sociale italiano per come l'abbiamo conosciuto". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. Iltempo.it

