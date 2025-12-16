Manovra riscritta il governo senza soldi gioca d’azzardo
A due settimane dalla scadenza dell’anno, il governo si trova a dover riscrivere la manovra senza aver ancora ottenuto il via libera del parlamento sulla legge di bilancio, mettendo a rischio la stabilità finanziaria e l’implementazione delle misure previste.
A quattordici giorni dalla fine dell'anno, senza che il parlamento abbia discusso e tanto meno votato la legge di bilancio, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato ieri
Manovra, Conte: Si accanisce contro fasce più deboli, misera e senza visione
Manovra riscritta il 16 dicembre: 3 mld alle imprese, tagli al Ponte
La manovra lievita, il governo ha varato un nuovo pacchetto di correzioni da 3,5 miliardi - Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia, si è presentato a sorpresa in Senato per annunciare un emendamento atteso nelle prossime ore
Di voti parlamentari nelle Commissioni competenti manco a parlarne: la Manovra di bilancio continua a essere riscritta fuori dal Senato, dove giace da oltre un mese e mezzo. Ieri è stato il turno delle "riformulazioni" governative: in pratica il Tesoro ha riscritto