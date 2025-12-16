Manovra nuovi fondi per le imprese Rinviato il ponte sullo Stretto

La politica italiana si concentra sulla Manovra di bilancio, che include nuovi finanziamenti per le imprese e il rinvio del ponte sullo Stretto. In un quadro internazionale complesso, le decisioni interne assumono un ruolo cruciale per il futuro economico e infrastrutturale del Paese.

© Tv2000.it - Manovra, nuovi fondi per le imprese. Rinviato il ponte sullo Stretto

La politica internazionale è al centro della scena politica italiana alle prese, in queste settimane, anche con la Manovra di bilancio. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. Tv2000.it

manovra nuovi fondi impreseIl governo cambia la manovra e toglie fondi al Ponte sullo Stretto: in arrivo 3,5 miliardi per le imprese - È in arrivo un nuovo pacchetto di modifiche del governo alla manovra per 3,5 miliardi di euro. fanpage.it

manovra nuovi fondi impreseManovra, altri 3,5 miliardi alle imprese. Giorgetti: “Non vogliamo tradire le aspettative” - Per coprire le nuove uscite il Tesoro chiede un anticipo di imposte alle assicurazioni. repubblica.it

