La politica italiana si concentra sulla Manovra di bilancio, che include nuovi finanziamenti per le imprese e il rinvio del ponte sullo Stretto. In un quadro internazionale complesso, le decisioni interne assumono un ruolo cruciale per il futuro economico e infrastrutturale del Paese.
La politica internazionale è al centro della scena politica italiana alle prese, in queste settimane, anche con la Manovra di bilancio. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. Tv2000.it
Manovra, nuovi fondi per le imprese. Rinviato il ponte sullo Stretto
Il governo cambia la manovra e toglie fondi al Ponte sullo Stretto: in arrivo 3,5 miliardi per le imprese - È in arrivo un nuovo pacchetto di modifiche del governo alla manovra per 3,5 miliardi di euro. fanpage.it
Manovra, altri 3,5 miliardi alle imprese. Giorgetti: “Non vogliamo tradire le aspettative” - Per coprire le nuove uscite il Tesoro chiede un anticipo di imposte alle assicurazioni. repubblica.it
Il punto sulla Manovra: l’aula slitta e ci sono nuovi emendamenti // @cg_pastore x.com
L’età pensionabile salirà dal 2027, lo stabilisce la manovra 2026 Per tutti, questo significherà aspettare più tempo prima della pensione. Ma per chi ha lo stipendio al di sotto una certa soglia dovrà lavorare ancora di più per raggiungere i nuovi requisiti. - facebook.com facebook
