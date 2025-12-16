Manovra la pensione anticipata ‘rallenta’ dal 2031 | cosa cambia
La Manovra 2026 introduce importanti novità sulle pensioni anticipate, con un rallentamento delle decorrenze a partire dal 2031. In particolare, i lavoratori che maturano i requisiti dal 2032 vedranno un differimento dei tempi di accesso al trattamento pensionistico, come previsto dagli emendamenti presentati dal governo in Commissione Bilancio del Senato.
Novità per le pensioni nella Manovra 2026. Si allungano i tempi per la decorrenza del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata dal 2032, come prevede una delle proposte nel pacchetto di emendamenti presentato dal governo in Commissione Bilancio del Senato.
