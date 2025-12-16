Manovra la Bce boccia ancora il governo | Compromette il credito e la crescita dell’economia
La Bce critica duramente la Manovra del governo, evidenziando come alcune misure compromettano il credito e la crescita economica. Nonostante gli sforzi per trovare un accordo, l'Eurotower ha respinto le proposte sulle riserve auree e le iniziative delle destre, sottolineando le preoccupazioni riguardo all'impatto delle scelte adottate sulla stabilità finanziaria e sul panorama economico nazionale.
Non ha fatto in tempo il governo a chiudere il fronte con la Bce sulle riserve auree della Banca d’Italia che subito l’Eurotower ha demolito le misure sugli istituti di credito che le destre hanno inserito nella Manovra. In un parere pubblico, firmato dalla presidente Christine Lagarde, si mette nero su bianco che le norme sulle banche della legge di Bilancio rischiano di ingolfare l’erogazione del credito all’economia. A soffrirne saranno investitori, imprese, famiglie. E, complessivamente, verrebbe compromessa la crescita dell’economia reale. Allarme Bce: le misure della Manovra compromettono credito e crescita dell’economia. Lanotiziagiornale.it
