Manovra i ritocchi all’ultimo del governo Meloni | stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr
Il governo Meloni apporta modifiche all’ultimo momento alla manovra, con interventi sulla previdenza e il TFR. A due settimane dalla conversione in legge, il governo ha depositato un emendamento di 30 pagine in Senato, segnando una serie di ritocchi e nuove misure che influenzeranno il testo definitivo.
Secondo quanto riporta Repubblica il governo corregge in corsa la manovra. Mancano quattordici giorni prima della sua conversione in legge e in Senato l’esecutivo ha depositato un emendamento di 30 pagine. Tra le novità spicca il silenzio-assenso per i neo assunti. Dal primo luglio 2026, per i dipendenti del settore privato (eccetto colf e badanti), scatta il trasferimento automatico del Tfr alla previdenza complementare, e vi sono sessanta di giorni di tempo dalla data dell’assunzione per dire no. Pensioni, come cambiano i mesi per l’uscita anticipata. Per le pensioni i tre mesi per l’uscita anticipata si allungheranno a quattro per chi matura i requisiti nel 2032 e 2033, di cinque mesi nel 2034 e sei mesi dal 2035. Open.online
