Manovra doppia beffa per Salvini | nuova stretta sulle pensioni anticipate e rinvio del Ponte sullo Stretto

Il governo ha presentato una versione rivista della Manovra, includendo una stretta sulle pensioni anticipate e rinviando la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Questa riscrittura rappresenta un duro colpo per Matteo Salvini e le sue proposte, evidenziando i cambiamenti strategici in vista delle prossime decisioni politiche.

© Lanotiziagiornale.it - Manovra, doppia beffa per Salvini: nuova stretta sulle pensioni anticipate e rinvio del Ponte sullo Stretto Una Manovra riscritta, con un grande sconfitto: Matteo Salvini e il suo Ponte sullo Stretto. Il governo ha depositato al Senato l'emendamento (di 30 pagina) che riscrive gran parte della Manovra e che posticipa la realizzazione del Ponte sullo Stretto. La decisione dipende dai ritardi sulla tabella di marcia, soprattutto dopo lo stop della Corte dei Conti alla delibera che avrebbe dovuto dare il via libera ai lavori. Modifiche che rallentano ulteriormente l'iter parlamentare. L'esame nell'Aula del Senato inizierà solamente il 22 dicembre, con il via libera atteso per il 23, praticamente senza discussione.

