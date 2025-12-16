Manovra dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata | tutte le novità
L’emendamento del governo alla manovra da 3,5 miliardi, annunciato in Commissione Bilancio, introduce numerose novità tra cui il Ponte sullo Stretto, pensioni anticipate, Zes, previdenza complementare e misure per la Transizione 5.0, con una rimodulazione del Pnrr. Ecco le principali novità contenute nel provvedimento.
(Adnkronos) – Dalla Zes alla previdenza complementare, dalle misure per Transizione 5.0 alla rimodulazione del Pnrr: è arrivato l’emendamento del governo alla manovra da 3,5 miliardi, annunciato ieri in Commissione Bilancio dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Spostati al 2033 i 780 milioni iscritti a bilancio quest’anno per l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto, . Ildifforme.it
