Il maxi emendamento alla Manovra, annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti, introduce importanti novità su diversi settori. Con una dotazione di circa 3,5 miliardi di euro, la legge di bilancio si concentra su interventi che spaziano dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata, segnando cambiamenti significativi per il panorama economico e sociale italiano.

Manovra, dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata: le novità

Arrivato il maxi emendamento alla Manovra annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ridefinisce una Legge di bilancio da circa 3,5 miliardi di euro, intervenendo su più fronti: dalla Transizione 5.0 ai crediti d’imposta Zes fino alla questione Ponte sullo Stretto. La Manovra approderà in Senato lunedì 22 dicembre e il voto finale dovrebbe avere luogo il giorno successivo. Spostati al 2033 i 780 milioni iscritti a bilancio nel 2025 per il Ponte sullo Stretto. Sul fronte delle grandi opere, sono stati spostati al 2033 i 780 milioni di euro iscritti a bilancio nel 2025 per l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto, posticipati sulla scia dello stop della Corte dei Conti. Lettera43.it

