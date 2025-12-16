Manovra dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata | le novità
Il maxi emendamento alla Manovra, annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti, introduce importanti novità su diversi settori. Con una dotazione di circa 3,5 miliardi di euro, la legge di bilancio si concentra su interventi che spaziano dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata, segnando cambiamenti significativi per il panorama economico e sociale italiano.
Arrivato il maxi emendamento alla Manovra annunciato dal ministro Giancarlo Giorgetti, che ridefinisce una Legge di bilancio da circa 3,5 miliardi di euro, intervenendo su più fronti: dalla Transizione 5.0 ai crediti d’imposta Zes fino alla questione Ponte sullo Stretto. La Manovra approderà in Senato lunedì 22 dicembre e il voto finale dovrebbe avere luogo il giorno successivo. Spostati al 2033 i 780 milioni iscritti a bilancio nel 2025 per il Ponte sullo Stretto. Sul fronte delle grandi opere, sono stati spostati al 2033 i 780 milioni di euro iscritti a bilancio nel 2025 per l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto, posticipati sulla scia dello stop della Corte dei Conti. Lettera43.it
Manovra, Bonelli AVS Governo stanzia 1,4 miliardi per il Ponte, ma taglia a pensioni e scuola
Manovra, dal Ponte sullo Stretto alla pensione anticipata: tutte le novità - 0 alla rimodulazione del Pnrr: è arrivato l'emendamento del governo alla manovra da 3,5 miliardi, annunciato ieri in Commissione ... msn.com
Manovra, arriva l’emendamento da 3,5 miliardi. Pensioni, superammortamento, assicurazioni, previdenza complementare e Ponte sullo Stretto: ecco tutte le novità - Il governo ha presentato un emendamento alla manovra da 3,5 miliardi di euro, illustrato ieri dal ministro dell’Economia ... blitzquotidiano.it
Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook
Manovra, 780 milioni di risorse per il ponte sullo Stretto spostate sul 2033. 'Alla luce dell'iter. Resta inalterato valore somme autorizzate' #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.