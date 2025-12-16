Manovra c’è il maxi-emendamento del governo | parte dei soldi del Ponte sullo Stretto spostati al 2033

Il governo presenta un maxi-emendamento alla Manovra, introducendo diverse misure per la gestione delle risorse pubbliche. Tra le novità spicca lo spostamento al 2033 dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, in un quadro di riforme e aggiornamenti che influenzeranno il panorama economico e infrastrutturale del Paese.

Arriva il maxi-emendamento del governo alla Manovra, con nuove misure come lo spostamento al 2033 dei soldi del Ponte sullo Stretto di Messina. La riunione della capigruppo ha fissato anche le date per l’approdo in Aula della legge di Bilancio 2026. Il maxi-emendamento. Il maxi-emendamento sulle imprese annunciato dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti contempla misure su previdenza complementare all’iperammortamento alla Zes alla rimodulazione dei finanziamenti per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il maxi-emendamento, bollinato e accompagnato dalla relazione tecnica, contiene diverse misure comprese disposizioni in materia di rimodulazione del Pnrr. Lapresse.it

