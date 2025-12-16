La Manovra del Governo Meloni si prepara a una revisione al rialzo, con un incremento di circa 3,5 miliardi di euro. Tra le modifiche previste, lo slittamento del Ponte sullo Stretto, l'implementazione delle ZES e la Transizione 5.0. Il testo si appresta a una nuova formulazione, confermando l’impegno a potenziare gli investimenti e le riforme strategiche.

© Quifinanza.it - Manovra aumenta di 3,5 miliardi, slitta il Ponte sullo Stretto con Zes e Transizione 5.0

La Manovra torna a crescere: il Governo Meloni prepara una riformulazione del testo al rialzo, con un pacchetto di modifiche da circa 3,5 miliardi di euro. L’annuncio arriva direttamente dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che si è presentato in Commissione Bilancio al Senato per spiegare le ragioni dell’intervento e anticipare i contenuti del maxi-emendamento governativo. Altri 3,5 miliardi in Manovra. La mossa rallenta ulteriormente il calendario dei lavori e riaccende lo scontro politico con le opposizioni, che parlano di una Manovra riscritta e di un Parlamento esautorato. E intanto il tempo per l’approvazione si assottiglia e lo spettro dell’esercizio provvisorio si avvicina. Quifinanza.it

Manovra, Meloni: 35 miliardi a crescita e giustizia sociale

La manovra sale di altri 3,5 miliardi; gli effetti della Tobin tax: la rassegna stampa di Caffè Affari - La manovra sale di altri 3,5 miliardi; gli effetti della Tobin Tax; Ucraina, spiragli per la pace; la difesa di Caltagirone; oggi il piano della Commissione UE per il settore automotive ... msn.com