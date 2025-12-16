Manovra | 780 mln di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati al 2033

Una modifica allo stanziamento pluriennale per il Ponte sullo Stretto, previsto nella manovra per il 2024, sposta di dieci anni i 780 milioni di euro di fondi originariamente destinati al progetto. La variazione rappresenta un cambiamento significativo nelle tempistiche e nelle priorità di finanziamento, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro dell'infrastruttura.

Arriva una modifica allo stanziamento pluriennale per il Ponte sullo Stretto, stabilito con la manovra per il 2024. L'emendamento del governo alla legge di bilancio depositato oggi prevede di spostare 780 milioni nel 2033. La modifica, spiega la relazione tecnica, «rifinanzia, alla luce dell'aggiornamento dell'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme.

