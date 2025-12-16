Manovra | 780 mln di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati al 2033
Una modifica allo stanziamento pluriennale per il Ponte sullo Stretto, previsto nella manovra per il 2024, sposta di dieci anni i 780 milioni di euro di fondi originariamente destinati al progetto. La variazione rappresenta un cambiamento significativo nelle tempistiche e nelle priorità di finanziamento, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro dell'infrastruttura.
Arriva una modifica allo stanziamento pluriennale per il Ponte sullo Stretto, stabilito con la manovra per il 2024. L’emendamento del governo alla legge di bilancio depositato oggi prevede di spostare 780 milioni nel 2033. La modifica, spiega la relazione tecnica, «rifinanzia, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme. Feedpress.me
Manovra, Tajani Reddito di cittadinanza un regalo per chi rimane sul sofà
Manovra: spostati al 2033 780 mln fondi per Ponte Stretto - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it
Manovra: 780 milioni di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati sul 2033 - Modificando le tabelle degli stanziamenti per i ministeri, l'emendamento del governo alla manovra sposta 780 milioni di fondi per il Ponte sullo ... msn.com
Radio1 Rai. . #Manovra Dal governo nuovo pacchetto di modifiche: altri 3,5 miliardi, per le imprese. Le risorse, anche dalla riprogrammazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Di Gelsomina Testa #GR1 - facebook.com facebook
#Manovra Dal governo nuovo pacchetto di modifiche: altri 3,5 miliardi, per le imprese. Le risorse, anche dalla riprogrammazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Di Gelsomina Testa #GR1 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.