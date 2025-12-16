Manovra | 780 milioni di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati sul 2033
L'emendamento del governo alla manovra sposta di dieci anni i fondi destinati al Ponte sullo Stretto, modificando le tabelle degli stanziamenti ministeriali. In particolare, 780 milioni di euro vengono rinviati al 2033, suscitando reazioni e riflessioni sul futuro del progetto.
Modificando le tabelle degli stanziamenti per i ministeri, l'emendamento del governo alla manovra sposta 780 milioni di fondi per il Ponte sullo Stretto sul 2033. "Alla luce dell'aggiornamento dell'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relative alle somme iscritte in bilancio nell'anno 2025 in conto residui rinvenienti dall'anno 2024 - si legge nella relazione tecnica - gli stanziamenti relativi al Ponte sullo stretto di Messina, prevedendo un incremento delle risorse nell'anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate". Iltempo.it
Manovra, Tajani Reddito di cittadinanza un regalo per chi rimane sul sofà
Manovra: 780 milioni di fondi per il Ponte sullo Stretto spostati sul 2033 - Modificando le tabelle degli stanziamenti per i ministeri, l'emendamento del governo alla manovra sposta 780 milioni di fondi per il Ponte sullo ... iltempo.it
Manovra, l’emendamento del governo: 780 milioni per il Ponte slittano al 2033. Per le imprese arriva la misura chiesta da Confindustria - L’iperammortamento previsto dalla manovra per le imprese che investono in beni strumentali diventa triennale. ilfattoquotidiano.it
https://www.wltv.it/manovra-alla-sicilia-1065-milioni-di-euro-per-compensare-la-riforma-irpef/ - facebook.com facebook
Manovra, tagli all’assegno d’inclusione. Tolti 100 milioni ai più poveri x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.