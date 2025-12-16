Manovra 2026 il voto in Senato atteso il 23 dicembre | il nuovo calendario dopo l'emendamento del governo

La Manovra 2026 sarà sottoposta a voto in Senato il 23 dicembre, secondo il nuovo calendario stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La decisione prevede l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo, segnando un passaggio cruciale nell'iter legislativo.

La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha stabilito che il voto sulla manovra in Senato si terrà martedì 23 dicembre, con l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo. Quindi il testo passerà alla Camera per l'approvazione finale entro l'anno. Fanpage.it

