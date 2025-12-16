Manovra 2026 il voto in Senato atteso il 23 dicembre | il nuovo calendario dopo l'emendamento del governo
La Manovra 2026 sarà sottoposta a voto in Senato il 23 dicembre, secondo il nuovo calendario stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. La decisione prevede l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo, segnando un passaggio cruciale nell'iter legislativo.
La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha stabilito che il voto sulla manovra in Senato si terrà martedì 23 dicembre, con l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo. Quindi il testo passerà alla Camera per l'approvazione finale entro l'anno. Fanpage.it
La dichiarazione di voto del Senatore Antonio Iannone in riferimento a deleghe materia sport
Manovra 2026, voto in Senato il 23 dicembre. Governo presenta modifiche, ecco le novità - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, voto in Senato il 23 dicembre. tg24.sky.it
Manovra, il voto decisivo prima di Natale. Le ultime novità, anche sulla pensione anticipata - Il governo Meloni mette sul piatto una serie di modifiche per provare a chiudere l'esame della legge di bilancio in Senato. today.it
Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook
Nuove misure per le imprese: la #manovra cambia ancora, corsa contro il tempo per il voto. Maggioranza soddisfatta: "Legge responsabile". L'opposizione denuncia: "Caos nel governo". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16dicembre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.