Manovra 2026 | dal 2031 il riscatto laurea pesa meno sulla pensione anticipata e si allungano i tempi di decorrenza Emendamento del governo
La Manovra 2026 introduce importanti modifiche alle pensioni, tra cui la riduzione dell'impatto del riscatto laurea sulla pensione anticipata dal 2031 e l'allungamento dei tempi di decorrenza. Il testo sarà presentato in aula al Senato il 22 dicembre, con voto finale previsto il 23 dicembre, secondo le decisioni della conferenza dei capigruppo.
Il testo della Manovra economica arriverà in aula al Senato lunedì 22 dicembre. Il voto finale è previsto per martedì 23 dicembre, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. L'articolo . Orizzontescuola.it
