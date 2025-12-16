' Mano lesta' nelle borsette nel giro di pochi minuti tenta di derubare due malcapitate anziane | arrestato

Un giovane etiope di 25 anni è stato arrestato dopo aver tentato due furti con destrezza nel giro di pochi minuti ai danni di anziane. L’intervento dei carabinieri e della Polizia Locale ha permesso di mettere fine alle sue azioni, dimostrando tempestività e efficacia nella tutela dei cittadini.

E' finito nella 'rete' dei carabinieri e degli agenti della Polizia Locale un 25enne etiope, che per due volte nel giro di pochi minuti, ha tentato un furto con destrezza mettendo nel mirino le borsette di due malcapitate anziane. Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri di Cesenatico e dalla.

