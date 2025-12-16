Manicure e parrucchiera per le ospiti della Cra

Le ospiti della Casa Residenza Anziani ‘Villa Estense’ di Maranello hanno beneficiato di servizi di manicure e parrucchiera, realizzati dagli allievi dell’Accademia Ial di Ferrara. Un momento di cura e attenzione che ha contribuito a creare un’atmosfera speciale in vista delle festività natalizie.

Un'attenta manicure, un'acconciatura ben fatta, un velo di trucco, la scelta di uno smalto. Le ospiti della Casa Residenza Anziani 'Villa Estense' di Maranello questa mattina si sono lasciate 'coccolare' dagli allievi dell'Accademia Ial dell'Estetica e del Benessere di Ferrara, ragazzi e ragazze tra i 16 e i 19 anni che le hanno preparate con cura in vista delle Feste di Natale. "Attraverso questo progetto - afferma il presidente di Ial Emilia-Romagna, Ciro Donnarumma - i nostri studenti non si sono limitati a svolgere una mera prova pratica, ma hanno regalato un'occasione di splendore e benessere alle ospiti della residenza per anziani.