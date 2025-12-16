Mangiavo solo tofu e legumi | così Can Yaman si è trasformato in Sandokan

Can Yaman ha vissuto una trasformazione radicale per interpretare Sandokan, passando da un regime alimentare a base di tofu e legumi a un intenso percorso di allenamento e disciplina. La sua metamorfosi non è solo una questione di look, ma un impegno totale per assumere le sembianze della leggendaria “Tigre della Malesia”.

Diventare Sandokan non è stato solo un cambio di costume o un lavoro di immedesimazione. Per Can Yaman la leggendaria " Tigre della Malesia " ha significato una trasformazione fisica estrema, affrontata con disciplina ferrea, rinunce alimentari e allenamenti ai limiti della resistenza. Un percorso durissimo che l'attore ha raccontato di recente, svelando cosa si nasconde dietro il fisico asciutto e scattante visto nella nuova serie Rai. Un'eredità pesante da raccogliere. Sandokan è un personaggio iconico, legato indissolubilmente al volto di Kabir Bedi, che per decenni ha incarnato l'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari.

