Mangiadischi al Bombonera Social Pub arriva il mercato di dischi e cd

Il Bombonera Social Pub ospita il mercato di dischi e CD “Mangiadischi” domenica 21 dicembre, al Villaggio degli Sposi. Un evento dedicato agli appassionati di musica, con una giornata ricca di possibilità di scoprire vinili e cd, accompagnata da musica e pizza, per un'esperienza coinvolgente e conviviale.

© Ecodibergamo.it - «Mangiadischi», al Bombonera Social Pub arriva il mercato di dischi e cd L'EVENTO. Al Villaggio degli Sposi, domenica 21 dicembre dalle 11, una giornata dedicata a musica e pizza.

Bombonera Social Pub - Bombonera Social Pub si inserisce nel progetto di rinascita del centro Villaggio dello Sport, meglio noto come centro sportivo Don Bepo Vavassori del Villaggio degli Sposi, Bergamo. ilcittadino.it

