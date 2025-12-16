Mandello servono 150mila euro per il nuovo campo | scatta il crowdfunding

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sezione Calcio della Polisportiva Mandello avvia una campagna di crowdfunding intitolata “Adotta una Zolla” per raccogliere 150.000 euro necessari alla sostituzione del manto erboso con erba sintetica nel nuovo campo. Un'iniziativa che coinvolge la comunità con un tono simpatico, puntando a creare un senso di partecipazione e solidarietà per un importante progetto sportivo.

Immagine generica

La Sezione Calcio della Polisportiva Mandello lancia una campagna di crowdfunding per sostituire il manto erboso con erba sintetica, e lo fa in maniera decisamente simpatica, come recita il titolo dell'iniziativa: “Adotta una Zolla”.Il lancio della campagna avverrà durante la Festa di Natale. Leccotoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

mandello servono 150mila euroMandello, servono 150mila euro per il nuovo campo: scatta il crowdfunding - La Sezione Calcio della Polisportiva lancia una campagna di raccolta fondi che verrà presentata domenica al cineteatro: l'aiuto della cittadinanza è fondamentale per acquistare e posizionare il manto ... leccotoday.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.