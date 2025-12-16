Mandello servono 150mila euro per il nuovo campo | scatta il crowdfunding
La Sezione Calcio della Polisportiva Mandello avvia una campagna di crowdfunding intitolata “Adotta una Zolla” per raccogliere 150.000 euro necessari alla sostituzione del manto erboso con erba sintetica nel nuovo campo. Un'iniziativa che coinvolge la comunità con un tono simpatico, puntando a creare un senso di partecipazione e solidarietà per un importante progetto sportivo.
La Sezione Calcio della Polisportiva Mandello lancia una campagna di crowdfunding per sostituire il manto erboso con erba sintetica, e lo fa in maniera decisamente simpatica, come recita il titolo dell'iniziativa: “Adotta una Zolla”.Il lancio della campagna avverrà durante la Festa di Natale. Leccotoday.it
Mandello, servono 150mila euro per il nuovo campo: scatta il crowdfunding - La Sezione Calcio della Polisportiva lancia una campagna di raccolta fondi che verrà presentata domenica al cineteatro: l'aiuto della cittadinanza è fondamentale per acquistare e posizionare il manto ... leccotoday.it
PREZZO E DISPONIBILITÀ SUL SITO: https://www.ruoteceleri.com/moto-on-sale-motoguzzi-750 Moto Guzzi 750 “Telaio Rosso” 1972 — La leggenda più pura di Mandello Un simbolo assoluto della storia Guzzi: la mitica Telaio Rosso, nata per portare s - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.