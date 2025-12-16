Durante la partita tra Roma e Como, le accuse di comportamento antisportivo da parte di Mancini hanno sollevato polemiche, mentre l'arbitro non ha preso provvedimenti. L'episodio ha acceso il dibattito sulla gestione delle situazioni disciplinari nel calcio, con particolare attenzione alle decisioni arbitrali e alle eventuali implicazioni per le squadre coinvolte.

© Juventusnews24.com - Mancini, «comportamento antisportivo» in Roma Como: ma l’arbitro è girato dall’altra parte. Niente sanzioni verso la Juve

Mancini, «comportamento antisportivo» in Roma Como: ma l’arbitro è girato dall’altra parte. Niente sanzioni verso il match con la Juve. Durante il match tra Roma e Como allo Stadio Olimpico si è verificata una concitata ammucchiata finale. La scintilla è scoccata in seguito a un contrasto tra il difensore giallorosso Gianluca Mancini e il giocatore del Como Jacobo Ramón. L’episodio è avvenuto su un rilancio lungo indirizzato verso la porta romanista. I nervi si sono rapidamente accesi, portando il difensore spagnolo a un faccia a faccia con il calciatore giallorosso. A commentare l’accaduto è intervenuto Luca Marelli, noto moviolista ed ex arbitro, ospite della trasmissione su DAZN. Juventusnews24.com

Roma Como 1-0: SUPER Wesley salva tutti, VERGOGNA Mancini

Roma-Como, Marelli: “Comportamento antisportivo di Mancini non sanzionato, colpa della visuale degli arbitri” - Durante il match tra Roma e Como all’Olimpico si è verificata un’ammucchiata finale in seguito a un contrasto tra Gianluca Mancini e Jacobo Ramón su un rilancio lontano ... tuttojuve.com