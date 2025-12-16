Mancini comportamento antisportivo in Roma Como | ma l’arbitro è girato dall’altra parte Niente sanzioni verso la Juve

Durante la partita tra Roma e Como, le accuse di comportamento antisportivo da parte di Mancini hanno sollevato polemiche, mentre l'arbitro non ha preso provvedimenti. L'episodio ha acceso il dibattito sulla gestione delle situazioni disciplinari nel calcio, con particolare attenzione alle decisioni arbitrali e alle eventuali implicazioni per le squadre coinvolte.

Mancini, «comportamento antisportivo» in Roma Como: ma l’arbitro è girato dallaltra parte. Niente sanzioni verso il match con la Juve. Durante il match tra  Roma  e  Como  allo Stadio Olimpico si è verificata una concitata  ammucchiata finale. La scintilla è scoccata in seguito a un  contrasto  tra il difensore giallorosso  Gianluca Mancini  e il giocatore del Como  Jacobo Ramón. L’episodio è avvenuto su un  rilancio lungo  indirizzato verso la porta romanista. I nervi si sono rapidamente accesi, portando il difensore spagnolo a un  faccia a faccia  con il calciatore giallorosso. A commentare l’accaduto è intervenuto  Luca Marelli, noto  moviolista ed ex arbitro, ospite della trasmissione su  DAZN. Juventusnews24.com

