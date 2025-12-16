Mancini colpisce Ramon a palla lontana | Mi ha preso per il collo a 20 anni se facevo così prendevo gli schiaffi

Durante il recupero, Mancini e Jacobo Ramon sono entrati in collisione in modo acceso, con una spallata e un principio di rissa. L'episodio ha visto Mancini colpire Ramon con una palla lontana, commentando poi ironicamente che a 20 anni avrebbe ricevuto una punizione simile. L'incidente ha animato il clima della partita, suscitando reazioni tra i presenti.

Nel recupero Mancini e Jacobo Ramon vengono a contatto in modo acceso, con una spallata e un principio di parapiglia. L’arbitro interviene con un’ammonizione e nel post gara il difensore giallorosso racconta l’accaduto: "A 20 anni se facevo così con i più grandi prendevo gli schiaffi". Fanpage.it L'ABBRACCIO TRA VIALLI E MANCINI SAMPDORIA-PISA 4-2 SERIE A 1990-91 SERVIZIO DI 90°MINUTO#CASASTENE Mancini colpisce Ramon a palla lontana: “Mi ha preso per il collo, a 20 anni se facevo così prendevo gli schiaffi” - Nel recupero Mancini e Jacobo Ramon vengono a contatto in modo acceso, con una spallata e un principio di parapiglia ... fanpage.it

Mancini furioso in Roma-Como: Fabregas entra in campo e reagisce così - 0, contro il Como nel posticipo della 15ª giornata di Serie A: sono soprattutto Mancini e Ramon ad affrontarsi a viso ape ... msn.com

Polemiche nel finale di Roma-Como: Mancini, ammonito, colpisce Jacobo Ramon a palla lontana. Il difensore meritava il secondo giallo - facebook.com facebook