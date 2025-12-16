Manchester City-Brentford EFL Cup 17-12-2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 17 dicembre 2025 alle 20:30 si sfidano Manchester City e Brentford nei quarti di finale di EFL Cup. Una partita tra due squadre di Premier League con obiettivi diversi, pronta a regalare spettacolo e emozioni. Ecco le formazioni, le quote e i pronostici per un incontro che promette grande suspense.

© Infobetting.com - Manchester City-Brentford (EFL Cup, 17-12-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Il Manchester City ospita il Brentford in un quarto di finale di EFL Cup fra squadre di Premier League. I Citizens sono in piena corsa per il titolo, a soli due punti dalla capolista Arsenal, e Pep Guardiola deve anche pensare alla Champions League, mentre le Bees non giocano in coppa per cui, benché la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com HIGHLIGHTS! Brentford 0-1 City | Early Haaland strike at Brentford earns landmark win for Guardiola Pronostico Manchester City-Brentford: Guardiola non sbaglia più - Brentford è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Manchester City vs Brentford Preview, prediction, lineups, betting tips & odds | EFL Cup 2025-26 Quarter-Final - Manchester City are all set to battle it out against Brentford for their quarterfinal contest of the 2025- khelnow.com

Il punto sula Women's Super League inglese con il Manchester City a valanga sull'Aston Villa - facebook.com facebook

Manchester City Akimanyiiko nti twamutademu Sente zaffe x.com