Manchester City-Brentford EFL Cup 17-12-2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Possibile sorpresa all’Etihad

Il 17 dicembre 2025 alle ore 20:30, all’Etihad Stadium, si disputa il match tra Manchester City e Brentford, valido per i quarti di finale dell’EFL Cup. Un confronto tra due squadre di Premier League, con possibili sorprese e appuntamenti importanti per la competizione. Ecco formazioni, quote e pronostici di questa sfida.

Il Manchester City ospita il Brentford in un quarto di finale di EFL Cup fra squadre di Premier League. I Citizens sono in piena corsa per il titolo, a soli due punti dalla capolista Arsenal, e Pep Guardiola deve anche pensare alla Champions League, mentre le Bees non giocano in coppa per cui, benché la . Manchester City-Brentford, come arrivano le due squadre al match - EFL Cup, Manchester City a caccia della semifinale: su Planetwin365 i Citizens di Guardiola partono avanti a 1.

Manchester City-Brentford di Carabao Cup dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Manchester City e Brentford si giocano un posto nelle semifinali della Carabao Cup, la seconda coppa nazionale inglese: dove vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com

