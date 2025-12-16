Manageritalia executive professional norma su pagamenti Pa attacco a professionisti
Manageritalia executive professional si oppone alla norma che subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti per la PA alla verifica della regolarità fiscale e contributiva, indipendentemente dall’importo. La disposizione, applicata anche a somme minime, ha suscitato polemiche e preoccupazioni tra i professionisti.
Roma, 16 dic. (AdnkronosLabitalia) - Manageritalia executive professional, l'associazione di Manageritalia dedicata alle figure manageriali e alle alte professionalità che operano con contratti libero professionali, è fortemente contraria alla disposizione che subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti per prestazioni rese in favore della pa alla dimostrazione della regolarità fiscale e contributiva, senza alcun limite di importo e quindi anche per somme irrisorie. “Riteniamo fortemente vessatorio - afferma Carlo Romanelli, presidente di Manageritalia Executive Professional - abolire il limite di 5000 euro attualmente esistente per legge per il pagamento dei debiti della PA. Iltempo.it
Lavoro: Romanelli (Manageritalia), ‘certificazione dà identità specifica a comunicatore
Professioni, Palumbo (Manageritalia): “Norma Uni centrale per valorizzare figura comunicatore” - (Adnkronos) – “Quando a settembre del 2021, in sede Uni presentammo la Norma Uni 11483:2021 sul comunicatore professionale, il mio compito in qualità di relatrice, fu quello di descrivere la nuova edi ... msn.com
Professioni, Manageritalia: norma Uni per valorizzare ruolo e competenze comunicatori - “E' importante che oggi siamo qui a parlare di comunicatori con altre Associazioni con le quali collaboriamo da tempo. lasicilia.it
MattinaLive. . Napoli ha ospitato da poco l’Assemblea Nazionale di Manageritalia, un appuntamento centrale per discutere di sviluppo, competitività e del ruolo sempre più strategico del management nelle aziende. - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.