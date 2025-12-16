Manageritalia Campania bilancio 2025 e nuove sfide a Napoli

Manageritalia Campania ha celebrato gli 80 anni di storia durante il Christmas Party al Rosolino Club di Napoli, evidenziando un bilancio positivo per il 2025 e affrontando le nuove sfide future. L'evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione per i manager della regione, con uno sguardo proiettato verso le opportunità e le sfide che attendono il settore.

© Primacampania.it - Manageritalia Campania, bilancio 2025 e nuove sfide a Napoli NAPOLI, 16 dicembre 2025 – Bilancio positivo per il 2025 e sguardo rivolto alle sfide future per Manageritalia Campania, che ha celebrato gli 80 anni dalla fondazione nel corso del tradizionale Christmas Party, ospitato al Rosolino Club sul Lungomare di Napoli. L'associazione rappresenta oltre il 70 per cento dei dirigenti del terziario in Campania. La serata, tra musica e momenti di confronto, è stata anche occasione di analisi interna e di elaborazione di proposte da indirizzare agli attori del sistema politico, economico e produttivo. «Quest'anno abbiamo superato quota 700 iscritti, un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti», ha dichiarato il presidente Ciro Turiello, ricordando anche che per la terza volta in dieci anni Napoli ha ospitato l'assemblea nazionale, con oltre 200 manager arrivati da tutta Italia.

