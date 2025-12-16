Mamma Pietro piange! e la lezione più semplice sull’amore

In un dialogo semplice e toccante, un bambino chiede alla madre cosa sappia fare Pietro, il suo amico. La conversazione mette in luce come, spesso, le azioni più semplici possano rivelare emozioni profonde, ricordandoci che l’amore e la cura si manifestano anche attraverso gesti apparentemente insignificanti. Un racconto che invita alla riflessione sulla sensibilità e l’umanità.

"Mamma, ma Pietro sa camminare?""No tesoro, non ancora""E stare seduto?""Nemmeno""E parlare?""Neanche""Ma allora cosa sa fare??""Piangere."Mio figlio di quasi cinque anni rimane pensieroso, poi conclude fra sé che, in effetti, piangere non è poi un'abilità da sottovalutare."Così ti dice quando

