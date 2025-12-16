Nel Piceno si registra una crescente preoccupazione riguardo alla carenza di anestesisti, che mette sotto pressione il sistema sanitario locale. La sanità pubblica affronta una difficile fase di riorganizzazione, nonostante le dichiarazioni di rassicurazione da parte delle istituzioni. La situazione evidenzia le criticità di un settore fondamentale per la tutela della salute dei cittadini.

Malumori nel Piceno. Sempre meno anestesisti : "Personale allo stremo"

La sanità pubblica picena vive una fase di profonda sofferenza organizzativa, mentre all’esterno si moltiplicano annunci rassicuranti e dichiarazioni ottimistiche. A denunciarlo è il sindacalista della Cils Giorgio Cipollini, che punta il dito contro una gestione che, nei fatti, starebbe "favorendo il sistema privato a discapito di quello pubblico. La carenza gravissima di personale infermieristico, le assenze per maternità, malattie e infortuni non adeguatamente sostituite, l’uso continuo di ordini di servizio per spostare gli Oss da un’unità operativa all’altra hanno creato un clima di emergenza permanente", afferma Cipollini. Ilrestodelcarlino.it

