Maltempo o no la fiamma olimpica arriva in città | programma confermato senza riserve

Zazoom 16 dic 2025

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la fiamma olimpica arriverà in città come previsto. Il programma della manifestazione, che celebra lo spirito olimpico, si svolgerà regolarmente senza alcuna variazione, garantendo il rispetto delle tradizioni e l'entusiasmo degli organizzatori e dei partecipanti.

Il maltempo non arresta la marcia della fiamma olimpica: tutti gli appuntamenti in programma della manifestazione sono stati confermati. Quella nella città Capitale italiana della cultura 2025 sarà l’undicesima tappa del viaggio della fiamma dei giochi invernali di Milano-Cortina, partita da. Agrigentonotizie.it

