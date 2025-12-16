Maltempo o no la fiamma olimpica arriva in città | programma confermato senza riserve
Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, la fiamma olimpica arriverà in città come previsto. Il programma della manifestazione, che celebra lo spirito olimpico, si svolgerà regolarmente senza alcuna variazione, garantendo il rispetto delle tradizioni e l'entusiasmo degli organizzatori e dei partecipanti.
Il maltempo non arresta la marcia della fiamma olimpica: tutti gli appuntamenti in programma della manifestazione sono stati confermati. Quella nella città Capitale italiana della cultura 2025 sarà l’undicesima tappa del viaggio della fiamma dei giochi invernali di Milano-Cortina, partita da. Agrigentonotizie.it
Accesa la FIAMMA OLIMPICA per MILANO CORTINA 2026
Milano-Cortina: la fiamma olimpica sfida il maltempo sui monti della Grecia interna - C’era il sole a Olympia mercoledì scorso smentendo quelle previsioni catastrofiche che volevano avverse condizioni meteo e che avevano consigliato gli organizzatori della cerimonia ... ilsole24ore.com
Grecia, prove accensione fiamma olimpica Milano-Cortina 2026 - Si sono svolte con successo ad Olimpia, in Grecia, le prove di accensione della fiaccola per i Giochi Olimpici Invernali Milano- tg24.sky.it
Olimpiadi Milano-Cortina, cerimonia di consegna della Fiamma ridotta per il #maltempo - facebook.com facebook
