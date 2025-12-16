Maltempo in Toscana | codice giallo per temporali sull’arcipelago e costa centro meridionale

Una perturbazione atlantica sta interessando la Toscana, portando piogge diffuse e temporali. Nelle prossime ore, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, si prevedono locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con rischio di condizioni meteorologiche avverse. È stato diramato un codice giallo per temporali nella regione.

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: codice giallo per temporali sull’arcipelago e costa centro meridionale Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. 2022-09-26 TOSCANA - MALTEMPO , CODICE GIALLO PER VENTO E MAREGGIATE Video 2022-09-26 TOSCANA - MALTEMPO , CODICE GIALLO PER VENTO E MAREGGIATE Video 2022-09-26 TOSCANA - MALTEMPO , CODICE GIALLO PER VENTO E MAREGGIATE Maltempo: codice giallo domani in Toscana per rischio idrogeologico, mareggiate e vento - È in arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, martedì 16 dicembre, anche la Toscana. agenzianova.com Rischio idrogeologico, mareggiate e vento: codice giallo per maltempo in Toscana - In arrivo una perturbazione atlantica che interesserà, martedì 16 dicembre, anche la Toscana. gonews.it Maltempo in Toscana - La Protezione civile dirama l'allerta in 18 comuni per le prossime ore x.com Maltempo in Toscana - La Protezione civile dirama l'allerta in 18 comuni per le prossime ore - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.