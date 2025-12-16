Una perturbazione atlantica sta interessando la Toscana, portando piogge diffuse e condizioni di maltempo. L'allerta gialla rimane valida fino alla mattina di mercoledì 17 dicembre, con possibili temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale. La situazione richiede attenzione e precauzioni per le zone interessate.

© Lapresse.it - Maltempo, in Toscana allerta gialla fino a domattina

Una perturbazione atlantica con piogge diffuse sta interessando in queste ore la Toscana e nella prossima notte, tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, sono ancora possibili locali temporali sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale. Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alle 8 di domani mattina, mercoledì 17 dicembre, l’avviso di criticità di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale. Sulle medesime aree restano validi fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per mareggiate e quello per vento. Lapresse.it

