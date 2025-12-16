Maltempo in arrivo piogge e nevicate anche in collina | ma non per molto
Il maltempo si prepara a colpire l’Italia, portando piogge e nevicate anche in zone collinari. Le previsioni meteo, aggiornate da esperti come Mattia Gussoni di 'iLMeteo, indicano un peggioramento temporaneo che interesserà diverse regioni del Paese nelle prossime ore.
(Adnkronos) – Il maltempo è pronto a tornare sull’Italia con piogge e nevicate anche a bassa quota. Secondo le ultime previsioni meteo fornite all'Adnkronos da Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', "dal Nord Atlantico si allungherà infatti una profonda depressione (area di bassa pressione) che innescherà una veloce fase di maltempo con precipitazioni che potranno risultare . Periodicodaily.com
Maltempo, piogge e venti di burrasca. E intanto si vede la prima neve sulle Alpi
Maltempo, in arrivo piogge e nevicate anche in collina: ma non per molto - Maltempo in arrivo sull’Italia: piogge intense, vento forte e neve fino a bassa quota, soprattutto al Nord e sulle montagne. adnkronos.com
Meteo: Maltempo nei Prossimi Giorni, ecco dove colpiranno Piogge e Nevicate in Settimana - Il panorama meteorologico sta per cambiare radicalmente per effetto di una perturbazione collegata a un vorti ... ilmeteo.it
Maltempo in arrivo sulla Sicilia: piogge intense, temporali e vento forte, scatta l’allerta gialla Peggioramento dalle prime ore di domani sui versanti meridionali e ionici dell’Isola, sotto osservazione il messinese ionico per possibili criticità idrogeologiche... - facebook.com facebook
#Maltempo in arrivo in #Sardegna. Dalle 18 di oggi, lunedì 15 dicembre, allerta gialla per rischio idrogeologico anche a #Cagliari e avviso condizioni meteo avverse per pioggia della Protezione civile. Prescrizioni per #Pirri x.com