Maltempo di settembre 2024 | altri 4,1 milioni ai Comuni della provincia di Bergamo

A settembre 2024, la regione ha stanziato 4,1 milioni di euro per i Comuni della provincia di Bergamo in risposta al maltempo. Questi fondi sono destinati a interventi urgenti, tra cui soccorso, assistenza e rimozione di situazioni di pericolo, al fine di affrontare le emergenze causate dalle recenti avversità atmosferiche.

Dalla Regione altri 4,1 milioni di euro ai comuni della provincia di Bergamo per interventi urgenti durante il maltempo di settembre 2024.

MALTEMPO SETTEMBRE 2024; A BERGAMO, BRESCIA E LECCO ALTRI 9,5 MILIONI DI EURO DI RISTORI - com) Milano, 16 dicembre 2025 – In Lombardia arrivano altri 9,5 milioni di euro di fondi per ristori ai Comuni delle province di Bergamo, Brescia e Lecco per gli eventi calamitosi natu ... mi-lorenteggio.com

