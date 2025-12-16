Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 17 dicembre | le regioni a rischio

Per mercoledì 17 dicembre 2025, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla a causa di temporali previsti in diverse regioni italiane. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con possibili precipitazioni intense e temporali che potrebbero interessare diverse zone del paese.

Per la giornata di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio. Fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 dicembre: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla ... fanpage.it

maltempo allerta meteo giallaMeteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo gialla per criticità. meteo.it

