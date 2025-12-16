Malore in stazione a Parma docente universitaria salvata dalla Polfer

Nel pomeriggio dell’11 dicembre, una docente universitaria è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio presso la stazione di Parma. Grazie all’intervento tempestivo della Polfer, la donna è stata salvata, evidenziando l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Nel pomeriggio dell’11 dicembre, presso la stazione ferroviaria di Parma, una docente universitaria è stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio nei pressi del binario 1. Decisivo il rapido intervento del personale della Polizia Ferroviaria, impegnato nel consueto servizio di. Parmatoday.it

