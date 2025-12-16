Malore in porto | camionista muore a Cattinara

Un uomo di circa 60 anni, camionista di nazionalità albanese, ha perso la vita questa sera presso l'ospedale di Cattinara a causa di un malore avuto in porto. L'episodio ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, ancora sotto shock per la tragica notizia.

Un camionista di poco meno di 60 anni e di nazionalità albanese è morto questa sera all'ospedale di Cattinara. L'uomo, che si trovava al Trieste per lavoro, ha accusato un malore mentre era impegnato in alcune operazioni di routine presso scalo Legnami. Alcuni tecnici del porto gli hanno. Triesteprima.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Eboli, tragedia in autostrada: camionista stroncato da un malore - Un camionista è deceduto dopo un malore mentre conduceva un autoarticolato lungo l'autostrada del Mediterraneo, l'A2 tra Eboli e Battipaglia. ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.