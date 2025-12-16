Mal di testa 19enne va in ospedale e muore dopo poche ore

Una giovane donna di 19 anni è deceduta poche ore dopo essere stata portata in ospedale per forti mal di testa. La ragazza era stata accompagnata dai genitori nelle prime ore del mattino, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando a una tragica conclusione. Ecco i dettagli dell’accaduto.

© Imolaoggi.it - Mal di testa, 19enne va in ospedale e muore dopo poche ore La ragazza era stata accompagnata in ospedale nelle prime ore della mattina accompagnata dai genitori, lamentando forti dolori alla testa. Imolaoggi.it Giulia Todaro, 19 anni, va al pronto soccorso di Manduria per un mal di testa e muore Ha mal di testa ma pensa siano le mestruazioni: Giulia va in ospedale e muore a 19 anni - La tragedia di Giulia Todaro, ragazza pugliese di Lizzano deceduta poche ore dopo l’accesso all’ospedale di Manduria: “Innaturale che un genitore ... fanpage.it

Puglia, entra al pronto soccorso per un forte mal di testa, la 19enne Giulia Todaro muore dopo ore di rianimazione - Entrata al pronto soccorso per un forte mal di testa, la giovane si è spenta dopo ore di rianimazione. baritalianews.it

Va al pronto soccorso per un mal di testa, 19enne muore durante i controlli Nonostante i tentativi di salvarla è deceduta dopo poche ore - facebook.com facebook

In ospedale per un mal di testa, 19enne muore nel Tarantino. Valori del sangue alterati, una emorragia è risultata fatale #ANSA x.com